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Постпред РФ при ОЗХО Шульгин: у Москвы есть информация, что контрактники из США помогают готовить химические провокации на Украине

, 13:30

Постпред РФ при ОЗХО Шульгин: у Москвы есть информация, что контрактники из США помогают готовить химические провокации на Украине
Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, MFA Russia / globallookpress.com

Москва располагает сведениями, согласно которым контрактники из Соединенных Штатов помогают готовить химические провокации на украинской территории. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Александр Шульгин, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«У РФ есть информация, что контрактники из США помогают готовить химические провокации на Украине, заявил постпред РФ при ОЗХО», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков назвал дипломатию наиболее предпочтительным путем урегулирования ситуации, которая сложилась на Украине.

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