Спикер Кремля Песков назвал дипломатию наиболее предпочтительным путем урегулирования ситуации на Украине

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2 декабря 2022, 12:59

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал дипломатию наиболее предпочтительным путем урегулирования ситуации, которая сложилась на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Наиболее предпочтительный путь урегулирования ситуации на Украине — дипломатия», — приведено высказывание спикера Кремля в публикации, размещенной в TG-канале.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в пятницу, Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин открыт для диалога с Вашингтоном, однако попытки переговоров с Североатлантическим альянсом, ОБСЕ и Соединенными Штатами были безуспешными.