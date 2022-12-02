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Аргументы Недели → Политика 13+

Спикер Кремля Песков назвал дипломатию наиболее предпочтительным путем урегулирования ситуации на Украине

, 12:59

Спикер Кремля Песков назвал дипломатию наиболее предпочтительным путем урегулирования ситуации на Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал дипломатию наиболее предпочтительным путем урегулирования ситуации, которая сложилась на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Наиболее предпочтительный путь урегулирования ситуации на Украине — дипломатия», — приведено высказывание спикера Кремля в публикации, размещенной в TG-канале.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в пятницу, Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин открыт для диалога с Вашингтоном, однако попытки переговоров с Североатлантическим альянсом, ОБСЕ и Соединенными Штатами были безуспешными.

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