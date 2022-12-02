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Песков: Путин открыт для диалога с Вашингтоном, но попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и США были безуспешными

, 12:46

Песков: Путин открыт для диалога с Вашингтоном, но попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и США были безуспешными
Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин открыт для диалога с Вашингтоном, однако попытки переговоров с Североатлантическим альянсом, ОБСЕ и Соединенными Штатами были безуспешными. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин открыт для переговоров с Вашингтоном, но попытки переговоров с НАТО, ОБСЕ и США были безуспешными, заявил Песков», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, глава МАГАТЭ  Рафаэль Гросси отметил, что в вопросе обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции «достигнут серьезный прогресс». 

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