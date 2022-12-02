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Гендиректор МАГАТЭ Гросси: в вопросе обеспечения безопасности Запорожской АЭС «достигнут серьезный прогресс»

, 12:40

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: в вопросе обеспечения безопасности Запорожской АЭС «достигнут серьезный прогресс»
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

В вопросе обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции «достигнут серьезный прогресс». Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал ТАСС, сделал Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ.

«Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в вопросе обеспечения безопасности Запорожской АЭС "достигнут серьезный прогресс"», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Также глава МАГАТЭ отметил, что важно «не манипулировать ситуацией в пользу ни одной из сторон».

Как сообщалось ранее в пятницу, Гросси указал, что решение по безопасности ЗАЭС может быть найдено до конца 2022 года.

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