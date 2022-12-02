Глава МАГАТЭ Гросси: решение по безопасности Запорожской АЭС может быть найдено до конца года

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2 декабря 2022, 11:34

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Wolfgang Kumm / globallookpress.com

Решение по безопасности Запорожской атомной электростанции может быть найдено до конца года. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал РИА Новости, выступил Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии.

«Решение по безопасности Запорожской АЭС может быть найдено до конца года, заявил глава МАГАТЭ», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Ранее на текущей неделе советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что среди сотрудников ЗАЭС были корректировщики, оказывавшие помощь Вооруженным силам Украины в нанесении ударов.