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4 декабря 2022, 14:21 Источник: РИА Новости

Сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Член Совета Федерации Сергей Цеков призвал Запад не питать ложных надежд о нехватке боеприпасов у России. Об этом информирует РИА Новости.

Некоторое время назад телевизионный канал CNBC, сославшись на главу американской Нацразведки Аврил Хейнс, сообщил, что Вооруженные силы РФ, задействованные в специальной операции на Украине, якобы расходуют снаряды быстрее, чем оборонная промышленность страны может восполнить их запасы.

По словам сенатора Цекова, «Россия расходует боеприпасы на Украине по своей необходимости». Парламентарий отметил, что отечественная промышленность способна обеспечить все потребности спецоперации.

«Так что все это ложь, пусть не надеются», — заявил Сергей Цеков.

Как сообщалось ранее в воскресенье, автор портала 19FortyFive Джек Бакби указал, что западная сторона может положить конец конфликту на Украине, предоставив РФ гарантии безопасности.