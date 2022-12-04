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4 декабря 2022, 12:23

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Запад может положить конец конфликту на Украине, предоставив Российской Федерации гарантии безопасности. На это указал Джек Бакби, обозреватель портала 19FortyFive.

Некоторое время назад французский лидер Эммануэль Макрон выступил с заявлением о том, что архитектура европейской безопасности после окончания украинского конфликта должна включать в себя гарантии для РФ.

«Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение», — написал Бакби.

Также автор 19FortyFive отметил, что началом украинского урегулирования способен стать отказ Финляндии и Швеции от планов по вступлению в Североатлантический альянс.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в воскресенье, российский парламентарий Дмитрий Новиков указал, что планы Киева по срыву транзита аммиака говорят о неадекватности команды, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским.