Макрон заявил, что Россия в будущем должна получить гарантии безопасности

Аргументы Недели → Политика 13+

3 декабря 2022, 16:56 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, IMAGO/Jonathan Rebboah/globallook.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, 3 декабря, что архитектура безопасности Европы после завершения конфликта на Украине должна включать в себя гарантии безопасности для РФ.

Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что необходимо подумать об архитектуре безопасности будущего. По словам главы Франции, в этой связи речь, в частности, должна идти о словах президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам страны, развертывая оружие, которое может нести угрозу.

Макрон призвал определить, что Европа готова сделать после восстановления мира на Украине, как намерена защищать своих союзников, а также предоставить России гарантии безопасности, когда страна примет решение вернуться за стол переговоров.