Аргументы Недели → Политика 13+

4 декабря 2022, 12:03 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков, State Duma Russia / globallookpress.com

Планы Украины по срыву транзита аммиака говорят о неадекватности команды, возглавляемой президентом бывшей советской республики Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Новиков, депутат российской Государственной Думы.

«Это одно из тех действий, которое указывает на все большую неадекватность сегодняшней команды, которая сидит в Киеве, возглавляется Зеленским», — отметил отечественный парламентарий.

Новиков посоветовал всем, кто определяет политический курс властей Украины, «одуматься».

Ранее в воскресенье РИА Новости распространило информацию о том, что киевская сторона собирается взорвать крыши хранилищ аммиака и цехов на предприятии в Одессе и обставить это как «ракетный удар» Москвы.