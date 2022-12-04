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4 декабря 2022, 09:44 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Одесса, Server Amzayev / globallookpress.com

Украина намерена взорвать крыши хранилищ аммиака и цехов на заводе в Одессе и обставить это как «ракетный удар» Российской Федерации. Об этом проинформировало РИА Новости.

«Киев под контролем британских спецслужб и при помощи канадской ЧВК GardaWorld готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, украинская сторона собирается взорвать крыши хранилищ аммиака и цехов на Одесском припортовом заводе и обставить это как «ракетный удар» российских Вооруженных сил.

Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому президент Владимир Зеленский тайно продал территорию Украины инвестиционной компании BlackRock.