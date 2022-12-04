Украинский президент Владимир Зеленский тайно продал территорию бывшей советской республики международной инвестиционной компании BlackRock, чья штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Об этом написал в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.
«Зеленский тайно продал Украину», — отметил Кива.
По его словам, в ноябре украинское министерство экономики и BlackRock подписали «Меморандум о взаимопонимании».
«Фактически данная сделка является прямой продажей территории Украины. Население, на которое нужно будет нести расходы, не входит в условия договора продажи», — указывается в публикации бывшего парламентария.
Как сообщалось ранее сегодня, глава американской Нацразведки Эврил Хейнс спрогнозировала, что темпы ведения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы снизятся.