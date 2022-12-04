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4 декабря 2022, 09:10

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский тайно продал территорию бывшей советской республики международной инвестиционной компании BlackRock, чья штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Об этом написал в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Зеленский тайно продал Украину», — отметил Кива.

По его словам, в ноябре украинское министерство экономики и BlackRock подписали «Меморандум о взаимопонимании».

«Фактически данная сделка является прямой продажей территории Украины. Население, на которое нужно будет нести расходы, не входит в условия договора продажи», — указывается в публикации бывшего парламентария.

Как сообщалось ранее сегодня, глава американской Нацразведки Эврил Хейнс спрогнозировала, что темпы ведения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы снизятся.