Глава Нацразведки США Хейнс предрекла, что темпы ведения боевых действий на Украине снизятся в ближайшие месяцы

Аргументы Недели → В мире 13+

4 декабря 2022, 08:38

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, Rod Lamkey - CNP / globallookpress.com

Темпы ведения боевых действий на Украине снизятся в ближайшие месяцы. Соответствующий прогноз, как передает ТАСС, высказала Эврил Хейнс, глава Нацразведки Соединенных Штатов.

«Разведка США полагает, что темпы ведения боевых действий на Украине будут снижены в ближайшие месяцы. С такой оценкой выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, американский министр обороны Ллойд Остин подтвердил готовность Вашингтона поддерживать киевскую сторону «столько, сколько потребуется».