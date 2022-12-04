Глава Пентагона Остин подтвердил готовность США поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

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4 декабря 2022, 08:26

Министр обороны США Ллойд Остин, The Presidential Office of Ukraine / globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил готовность Соединенных Штатов поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Об этом информирует ТАСС.

«Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил готовность Вашингтона продолжать поддержку Киева», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам Остина, американская сторона продолжит «поддерживать право Украины на самооборону столько, сколько потребуется».

Ранее в воскресенье сообщалось, что руководитель финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто назвал главной причиной стремления Хельсинки присоединиться к НАТО российские «ядерные угрозы» после начала спецоперации Москвы на Украине.