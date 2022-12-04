Глава МИД Хаависто назвал главной причиной стремления Финляндии в НАТО «ядерные угрозы» со стороны России после начала СВО

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4 декабря 2022, 08:11

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, IMAGO/Roni Rekomaa / globallookpress.com

Руководитель финского министерства иностранных дел Пекка Хаависто назвал главной причиной стремления Хельсинки присоединиться к Североатлантическому альянсу «ядерные угрозы» со стороны Российской Федерации после начала ее специальной военной операции (СВО). Об этом информирует ТАСС.

«Главная причина стремления Финляндии вступить в НАТО состоит в якобы ядерных угрозах со стороны России после начала специальной военной операции на Украине, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что он и спецслужбы бывшей советской республики не видят готовности Запада к полноправным переговорам по Украине.