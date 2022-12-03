Лукашенко заявил, что он и спецслужбы Белоруссии не видят готовности Запада к полноправным переговорам по Украине

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3 декабря 2022, 19:12

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко сделал заявление, что он и спецслужбы бывшей советской республики не видят готовности западной стороны к полноправным переговорам по Украине. Об этом информирует РИА Новости.

«Лукашенко заявил, что он и белорусские спецслужбы не видят, чтобы Запад был готов к полноправным переговорам по Украине», — указывается в публикации, появившейся на сайте отечественного агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в субботу, французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что его страна ни за что не согласится на подрыв боеспособности своей армии ради поставок вооружений Киеву.