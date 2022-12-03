Макрон: Франция ни за что не согласится на подрыв боеспособности своей армии ради поставок вооружений Украине

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3 декабря 2022, 19:01

Президент Франции Эммануэль Макрон, Nicolas Landemard / globallookpress.com

Франция ни за что не согласится на подрыв боеспособности своей армии ради поставок вооружений киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил французский президент Эммануэль Макрон.

«Франция ни за что не согласится на подрыв боеспособности своей армии ради поставок оружия Украине, заявил Макрон», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также политик отметил, что Париж никогда не предоставит Киеву вооружение, которое превратило бы Францию в сторону конфликта.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс допустил, что Украина к концу конфликта может потерять весь юг страны и левобережье Днепра.