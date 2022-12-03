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3 декабря 2022, 18:43

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украина к концу конфликта может потерять всю южную часть страны и левобережье Днепра. Соответствующий вариант развития событий, как передает РИА Новости, допустил Джеймс Рикардс, советник американского Центрального разведывательного управления.

«Украина превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом», — процитирован Рикардс в публикации, которая размещена на сайте российского информационного агентства.

Согласно точке зрения, высказанной экс-советником, поставляемое Западом оружие не принесет никакой пользы киевской стороне, поскольку украинские военные плохо обучены. Также существуют трудности в логистике для переброски вооружений на передовую, отметил Джеймс Рикардс.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в субботу, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что союзные войска ударили по предприятию «Запорожтрансформатор» в городе Запорожье, на территории которого размещались подразделения украинской армии.