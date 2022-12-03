Владимир Рогов: союзные войска ударили по заводу «Запорожтрансформатор» в Запорожье, где размещались подразделения армии Украины

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3 декабря 2022, 16:17 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Союзные войска ударили по предприятию «Запорожтрансформатор» в Запорожье, на территории которого размещались подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал Владимир Рогов, представитель администрации Запорожской области.

«Союзные силы нанесли удар по заводу "Запорожтрансформатор" в городе Запорожье, где размещались подразделения ВСУ, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Также Рогов отметил, что ВСУ демонстративно перебрасывают часть сил с Запорожского направления к городу Артемовску в Донбассе, при этом продолжают наращивать свою группировку в районе Орехова, перевозя технику в ночное время суток.

Как сообщалось ранее сегодня, французский лидер Эммануэль Макрон сделал заявление о том, что Париж планирует поставить киевской стороне дополнительное вооружение.