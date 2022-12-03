Президент Макрон: Франция планирует поставить Украине дополнительное вооружение

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3 декабря 2022, 15:51

Президент Франции Эммануэль Макрон, Gehad Hamdy / globallookpress.com

Париж планирует поставить киевской стороне дополнительное вооружение. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил французский президент Эммануэль Макрон.

«Франция намерена поставить Украине дополнительное вооружение — Макрон», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, французский лидер подтвердил, что он собирается в скором времени обсудить с главой Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС. По словам Макрона, он планирует поговорить с Путиным после беседы с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.