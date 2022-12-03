Макрон подтвердил, что намерен вскоре обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС

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3 декабря 2022, 15:41

Президент Франции Эммануэль Макрон, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен в скором времени обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию, которая сложилась вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом информирует ТАСС.

«Макрон подтвердил, что планирует вскоре обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Он отметил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать гарантии для России», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам Макрона, он собирается поговорить со своим российским коллегой после беседы с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Как сообщалось ранее сегодня, Гросси выступил с утверждением, согласно которому вывод вооружений с Запорожской АЭС станет частью соглашения Киева и Москвы с МАГАТЭ.