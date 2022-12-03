Гросси: вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует Украина, станет частью соглашения Киева и Москвы с МАГАТЭ

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3 декабря 2022, 14:40 Источник: «Коммерсантъ»

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Fabio Frustaci / globallookpress.com

Вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует украинская сторона, станет частью соглашения Киева и Российской Федерации с Международным агентством по атомной энергии. С соответствующим утверждением выступил Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ.

«Вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует Украина, будет частью соглашения Киева и Москвы с МАГАТЭ. Об этом в интервью La Repubblica заявил директор агентства Рафаэль Гросси», — говорится в публикации, которая размещена на сайте издания «Коммерсантъ».

Как сообщалось ранее в субботу, официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что реальная угроза украинкам исходит не от России, а поджидает их в Европе.