Гросси: вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует Украина, станет частью соглашения Киева и Москвы с МАГАТЭ

Вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует украинская сторона, станет частью соглашения Киева и Российской Федерации с Международным агентством по атомной энергии. С соответствующим утверждением выступил Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ.
«Вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует Украина, будет частью соглашения Киева и Москвы с МАГАТЭ. Об этом в интервью La Repubblica заявил директор агентства Рафаэль Гросси», — говорится в публикации, которая размещена на сайте издания «Коммерсантъ».
Как сообщалось ранее в субботу, официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что реальная угроза украинкам исходит не от России, а поджидает их в Европе.