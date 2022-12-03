Мария Захарова: реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе

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3 декабря 2022, 13:32

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Реальная угроза украинским женщинам исходит не от Российской Федерации, а поджидает их в Европе. На это указала спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она напомнила в своем Telegram-канале, что ранее представители киевской стороны обвиняли российских военных в сексуальном насилии над украинками. Данные утверждения оказались ложными.

«А между тем реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе», — говорится в публикации, размещенной Захаровой.

По словам отечественного дипломата, некоторое время назад шведское министерство равноправия выступило с заявлением, где указано, что беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство.

Как сообщалось ранее в субботу, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива отметил, что главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный ненавидит президента Владимира Зеленского и ждет возможность его ликвидировать.