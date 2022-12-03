Экс-депутат Рады Кива: главком ВСУ Залужный ненавидит Зеленского и ждет возможность его уничтожить, чтобы занять пост президента

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3 декабря 2022, 12:35

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ненавидит Владимира Зеленского и ждет возможность его уничтожить, чтобы занять пост президента страны. С соответствующим утверждением выступил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Кива написал в Telegram-канале, что «Залужный в очередной раз подчеркнул свою приверженность нацисткой идеологии», разместив в интернете свою фотографию на фоне портрета националиста Степана Бандеры. По словам экс-парламентария, основная идея Бандеры заключалась в очищении украинской территории от евреев путем их физической ликвидации.

«Залужный тоже ненавидит Зеленского и ждет возможность уничтожить, чтобы занять его место», — говорится в публикации Ильи Кивы.

Ранее в субботу сообщалось, что внештатный советник врио руководителя Херсонской области Александр Малькевич призвал организовать в региональном центре после его освобождения трибунал над лицами, которые причастны к террору, развязанному киевской стороной.