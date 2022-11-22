«Примерно в январе»: военный аналитик Суконкин рассказал, когда, по его мнению, ждать вторую волну мобилизации

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22 ноября 2022, 15:03

Фото: Global Look Press

Военный эксперт Алексей Суконкин написал у себя в соцсетях, что завершившаяся частичная мобилизация не была единственной. Совсем скоро начнутся новые волны мобилизации. По мнению аналитика, их можно ждать уже зимой.

В своём Telegram-канале автор написал, что первая волна частичной мобилизации была «тренировочной», благодаря которой будут учтены все ошибки, а все последующие мероприятия станут проводиться более слаженно.

Суконкин проанализировал опыт Великой Отечественной войны. По его словам, чтобы подготовить пехотинца требовалось два месяца для стрелка и три месяца для специалиста, то есть снайпера, пулемётчика, миномётчика, связиста и т.д. Подготовка крупной операции тоже требовала два-три месяца. Это формирование и слаживание новых частей, создание и накопление запасов материально-технических средств, логистика, сообщает автор канала. «Есть все основания предполагать, что начало крупной наступательной операции (или двух, с разных направлений) может начаться тогда, когда застынет грязь, являющаяся мощным препятствием для массового продвижения военной техники (недавно этот фактор в полный рост прочувствовал на самом себе). К этому времени граждане, мобилизованные в октябре, приблизятся к боевой готовности, будет создан запас снарядов, ракет и патронов, подвезена новая и отремонтирована поврежденная техника», – пишет эксперт.

Вдобавок Суконкин отметил, что активная фаза операции закончится через две недели, вне зависимости от того, будет ли она успешной. «Потом фронт снова будет заморожен – на срок, достаточный для формирования новых запасов и ресурсов. В общем, примерно в январе может стартовать новый набор граждан в войска. В середине весны – ещё один», – сообщил аналитик.

Ранее военный эксперт Широкорад заявил, что вторую волну мобилизации стоит ожидать в феврале-марте.