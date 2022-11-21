Военный эксперт Широкорад: «Вторую волну мобилизации стоит ожидать в феврале-марте»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 ноября 2022, 14:01 Антон Николаев

Александр Широкорад предполагает, что вторая волна мобилизации в России пройдет после новогодних праздников. Он также отметил, что мобилизационные мероприятия нужно проводить среди охранных предприятий. Такое мнение Широкорад высказал изданию «Аргументы недели».

«Будет ли вторая волна мобилизации в январе - сказать сейчас трудно. К Новому году вряд ли стоит ожидать таких мероприятий, так как люди будут праздновать, захотят остаться дома, кто-то покинет страну на каникулах. А вот в феврале - марте вторая волна мобилизации, скорее всего, будет. Мобилизацию нужно проводить. Другой вопрос, что это надо делать с умом, мобилизация должна быть выборочной. Еще до первой волны мобилизации Рамзан Кадыров рассказал, что у нас в России 5 или 6 миллионов сотрудников внутренних войск, частей МВД и т. д.»

«Ситуация на фронте очень нехорошая, на мой взгляд. Везде оборона. Если затянуть боевые действия, то тогда западные заводы начнут работать на оборону и будут поставлять такую технику ВСУ, которой невозможно будет противостоять без применения специальных военных боеприпасов, т.е., атомного оружия. Поэтому нужно уже весной заканчивать со спецоперацией. Нужно провести мобилизационные мероприятия среди охранных предприятий, так как сотрудники таких организаций могут владеть оружием и других силовых ведомств».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации.