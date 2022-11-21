Путин поздравил с профессиональным праздником ракетчиков и артиллеристов

Глава Российской Федерации Владимир Путин в понедельник поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, который отмечался на территории страны в субботу, 19 ноября.
Владимир Путин в рамках мероприятия по вопросам российской селекции и генетики, обращаясь к директору СГЦ "Смена" Анатолию Комарову, который является профессиональным военным, заявил, что поздравляет его с праздником так же, как всех артиллеристов и ракетчиков.
По словам главы государства, ракетчики умеют работать профессионально и грамотно, попадают в заданные цели.