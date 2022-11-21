Путин поздравил с профессиональным праздником ракетчиков и артиллеристов

Аргументы Недели → Политика 13+

21 ноября 2022, 18:14 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Глава Российской Федерации Владимир Путин в понедельник поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, который отмечался на территории страны в субботу, 19 ноября.

Владимир Путин в рамках мероприятия по вопросам российской селекции и генетики, обращаясь к директору СГЦ "Смена" Анатолию Комарову, который является профессиональным военным, заявил, что поздравляет его с праздником так же, как всех артиллеристов и ракетчиков.

По словам главы государства, ракетчики умеют работать профессионально и грамотно, попадают в заданные цели.