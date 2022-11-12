Эрдоган считал, что участие Путина в саммите G20 в Индонезии могло быть целесообразным

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12 ноября 2022, 12:47

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Турецкий президент Реджеп Эрдоган полагал, что участие его российского коллеги Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который состоится на следующей неделе в Индонезии, могло быть целесообразным. Об этом информирует РИА Новости.

«На самом деле, в ходе наших последних переговоров с ним (с Владимиром Путиным) я сказал ему, что придерживаюсь мнения, что его визит в Индонезию может быть целесообразным», — процитирован глава Турции в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Эрдоган отметил, что возглавляемый американской стороной Запад «нападает на Россию почти без ограничений».