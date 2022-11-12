Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Турецкий президент Эрдоган: Запад во главе с США «нападает на Россию почти без ограничений»

, 12:33

Турецкий президент Эрдоган: Запад во главе с США «нападает на Россию почти без ограничений»
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, «нападает на Россию почти без ограничений». Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Реджеп Эрдоган, президент Турции.

«Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление», — процитирован Эрдоган в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, турецкий лидер сделал заявление о том, что он рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным «в ближайшие два-три дня».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика

Политика