Турецкий президент Эрдоган: Запад во главе с США «нападает на Россию почти без ограничений»

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12 ноября 2022, 12:33

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, «нападает на Россию почти без ограничений». Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Реджеп Эрдоган, президент Турции.

«Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление», — процитирован Эрдоган в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, турецкий лидер сделал заявление о том, что он рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным «в ближайшие два-три дня».