Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что он надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «в ближайшие два-три дня». Об этом информирует ТАСС.
«Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с Путиным "в ближайшие два-три дня"», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Глава Турции также отметил, что не считает правильным устанавливать временные рамки для работы сделки по вывозу зерна с украинской территории.
Как сообщалось ранее сегодня, российский сенатор Константин Косачев обвинил киевскую сторону в том, что она собирается при помощи Североатлантического альянса создать «грязную» ядерную бомбу и применить ее.