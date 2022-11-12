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12 ноября 2022, 12:18

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidency / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что он надеется провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «в ближайшие два-три дня». Об этом информирует ТАСС.

«Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с Путиным "в ближайшие два-три дня"», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Глава Турции также отметил, что не считает правильным устанавливать временные рамки для работы сделки по вывозу зерна с украинской территории.

Как сообщалось ранее сегодня, российский сенатор Константин Косачев обвинил киевскую сторону в том, что она собирается при помощи Североатлантического альянса создать «грязную» ядерную бомбу и применить ее.