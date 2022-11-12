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12 ноября 2022, 12:07

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Киевская сторона собирается при помощи Североатлантического альянса создать «грязную» ядерную бомбу и применить ее. На это указал Константин Косачев, заместитель председателя российского Совета Федерации.

Отечественный сенатор отметил в своем Telegram-канале, что в отношении ядерного оружия в настоящий момент действует международно-правовой режим нераспространения. В его основе лежит Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Косачев написал, что о положениях, содержащихся в ДНЯО, следует помнить Варшаве, которая допускает возможность размещения ядерного оружия НАТО на польской территории.

«О положениях ДНЯО нужно помнить и Украине, которая намерена при помощи НАТО создать “грязную” ядерную бомбу и применить ее», — также говорится в посте вице-спикера верхней палаты парламента РФ.

Как сообщалось ранее в субботу, издание Telegraph проинформировало, что представители Лондона и Евросоюза на саммите «Большой двадцатки» призовут Москву к деэскалации на Украине.