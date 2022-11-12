Telegraph: Великобритания и Евросоюз в ходе саммита G20 призовут Россию к деэскалации конфликта на Украине

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12 ноября 2022, 11:30

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Великобритания и Европейский союз во время саммита «Большой двадцатки», который пройдет на следующей неделе, призовут Российскую Федерацию к деэскалации конфликта на Украине. Об этом написало издание Telegraph.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов, Соединенное Королевство и ЕС во время предстоящей встречи лидеров стран G20 призовут Москву к деэскалации на Украине. Евросоюз при этом намерен дать понять, что переговоры по урегулированию ситуации должны проходить на условиях, которые приемлемы для киевской стороны.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, освобожденный сержант из ДНР Артур Клинов указал, что самыми жестокими в обращении с пленными на Украине были сотрудники Службы безопасности бывшей советской республики.