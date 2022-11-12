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Освобожденный сержант ДНР Артур Клинов: самыми жестокими в обращении с пленными на Украине были сотрудники СБУ

, 11:14 Источник: РИА Новости

Освобожденный сержант ДНР Артур Клинов: самыми жестокими в обращении с пленными на Украине были сотрудники СБУ
Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Самыми жестокими в обращении с пленными на Украине были сотрудники Службы безопасности страны. На это, как передает РИА Новости, указал Артур Клинов, освобожденный сержант из Донецкой народной республики.

«Самыми жестокими в обращении с военнопленными на Украине были сотрудники СБУ, которые постоянно били их, рассказал РИА Новости освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что американская Либертарианская партии призвала от «бесконечного финансирования» киевской стороны обратиться к дипломатии с Москвой по Украине.

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