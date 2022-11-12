Аргументы Недели → В мире 13+

12 ноября 2022, 11:14 Источник: РИА Новости

Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Самыми жестокими в обращении с пленными на Украине были сотрудники Службы безопасности страны. На это, как передает РИА Новости, указал Артур Клинов, освобожденный сержант из Донецкой народной республики.

«Самыми жестокими в обращении с военнопленными на Украине были сотрудники СБУ, которые постоянно били их, рассказал РИА Новости освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что американская Либертарианская партии призвала от «бесконечного финансирования» киевской стороны обратиться к дипломатии с Москвой по Украине.