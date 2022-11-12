Либертарианская партия США призвала от «бесконечного финансирования» Киева обратиться к дипломатии с Россией по Украине

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12 ноября 2022, 11:00

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Либертарианская партия Соединенных Штатов призвала от «бесконечного финансирования» Киева обратиться к дипломатии с Российской Федерацией по Украине. Соответствующая публикация была размещена в микроблоге политической организации в Twitter.

В процитированном посте отмечается, что «день перемирия» не настанет, «если Вашингтон продолжит предпочитать бесконечное финансирование» киевской стороны, а не дипломатию с Москвой.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее сегодня сообщалось, что американский историк Эрик Зюсс назвал западных политических деятелей нацистами, которые поддерживают Киев против РФ.