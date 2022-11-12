Американский историк Эрик Зюсс назвал западных политических деятелей нацистами, которые поддерживают Украину против Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
«Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента», — процитирован Зюсс в публикации, которая размещена на сайте отечественного агентства.
По словам историка, потребителям и промышленным предприятиям в Соединенных Штатах, Европе и Великобритании «придется платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров».
Согласно точке зрения, высказанной Эриком Зюссом, Запад просчитался с введенными в отношении Москвы ограничительными мерами, нанеся ущерб самому себе.
Как сообщалось ранее в субботу, помощник американского лидера Джейк Салливан отметил, что Вашингтон продолжат отправлять помощь киевской стороне с целью улучшения ее позиций на поле боя.