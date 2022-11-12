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12 ноября 2022, 10:44

Флаги Украины и США, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Американский историк Эрик Зюсс назвал западных политических деятелей нацистами, которые поддерживают Украину против Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.

«Нацисты всецело поддерживают Украину против России и преобладают среди западного истеблишмента», — процитирован Зюсс в публикации, которая размещена на сайте отечественного агентства.

По словам историка, потребителям и промышленным предприятиям в Соединенных Штатах, Европе и Великобритании «придется платить высокую цену за нацистскую политику своих лидеров».

Согласно точке зрения, высказанной Эриком Зюссом, Запад просчитался с введенными в отношении Москвы ограничительными мерами, нанеся ущерб самому себе.

Как сообщалось ранее в субботу, помощник американского лидера Джейк Салливан отметил, что Вашингтон продолжат отправлять помощь киевской стороне с целью улучшения ее позиций на поле боя.