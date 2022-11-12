Советник Байдена Салливан: США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения ее позиций на поле боя

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12 ноября 2022, 10:27

Помощник президента США Джейк Салливан, Evgen Kotenko / globallookpress.com

Соединенные Штаты продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций бывшей советской республики на поле боя. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил некоторое время назад Джейк Салливан, помощник американского президента Джо Байдена.

«Подход США остается таким же, каким был шесть месяцев назад: мы будем делать все, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров», — процитирован Салливан в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил, что киевская сторона, которая перебросит войска из-под Херсона на запорожский участок фронта, может кинуть на прорыв максимальные силы.