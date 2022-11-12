Рогов: ВСУ, которые перебросят войска из-под Херсона на запорожский участок фронта, могут кинуть максимальные силы на прорыв

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12 ноября 2022, 09:56 Источник: РИА Новости

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Украинская армия, которая перебросит войска из-под Херсона на запорожский участок фронта, может кинуть максимальные силы на прорыв. Соответствующий вариант развития событий, как передает РИА Новости, допустил Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области.

Согласно прогнозу Рогова, процитированного отечественным информационным агентством, Вооруженные силы Украины перебросят освободившиеся войска на Херсонском направлении на запорожский участок фронта. По словам представителя администрации, в настоящий момент линия обороны в регионе укрепляется, поскольку противник может кинуть максимальные силы на прорыв.

Как сообщалось ранее в субботу, немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что не позволил «никаким критикам» отговорить его от диалога с российским лидером Владимиром Путиным по Украине.