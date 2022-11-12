Шольц заявил, что не позволил «никаким критикам» отговорить его от диалога с Путиным по Украине

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12 ноября 2022, 09:23

Канцлер Германии Олаф Шольц, Andreas Gora / globallookpress.com

Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что не позволил «никаким критикам» отговорить его от диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по Украине. Об этом пишет интернет-ресурс «RT на русском».

По словам Шольца, процитированного отечественным порталом, ситуация на Украине являлась предметом всех переговоров, которые канцлер вел до настоящего момента с Путиным.

«И я не позволил никаким критикам отговорить меня от продолжительных телефонных разговоров с российским президентом через определенные промежутки времени», — отметил глава кабмина Германии.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в субботу, помощник американского лидера Джейк Салливан указал, что конфликт на Украине можно урегулировать на основе принципов суверенитета и территориальной целостности.