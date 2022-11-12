Помощник Байдена Салливан: конфликт на Украине можно урегулировать на основе принципов суверенитета и территориальной целостности

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12 ноября 2022, 09:07

Помощник президента США Джейк Салливан, Ken Cedeno - Pool via CNP / globallookpress.com

Конфликт на Украине можно урегулировать на основе принципов суверенитета и территориальной целостности. На это, как передает ТАСС, указал Джейк Салливан, помощник президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

По словам Салливана, процитированного отечественным информационным агентством, американские власти верят «в честный мир на основе принципов суверенитета и территориальной целостности», которые закреплены в Уставе ООН. Советник Байдена отметил, что некоторое время назад о данных принципах говорили главы стран «Большой семерки» и украинский лидер Владимир Зеленский.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, российский сенатор Сергей Цеков заявил, что партнерам киевской стороны нужно осознать, что конфликт никому не идет на пользу.