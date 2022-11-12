Сенатор Цеков: партнеры Украины, оказывающие ей всевозможную помощь, должны осознать, что конфликт никому не идет на пользу

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12 ноября 2022, 08:40 Источник: Telegram-канал ТАСС

Сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Партнерам Украины, которые оказывают бывшей советской республике всевозможную помощь, необходимо осознать, что конфликт никому не идет на пользу. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал российский сенатор Сергей Цеков.

«Партнеры Киева, оказывающие Украине всевозможную помощь, должны осознать, что конфликт никому не идет на пользу, и вернуться к выработке гарантий взаимной безопасности, на которых настаивала Москва, заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что административной столицей Херсонской области после отхода Вооруженных сил РФ с территории Херсона временно станет Геническ.