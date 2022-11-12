Административной столицей Херсонской области после отхода войск России из Херсона временно станет Геническ

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12 ноября 2022, 08:11 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Административной столицей Херсонской области после отхода войск Российской Федерации с территории Херсона временно станет город Геническ. Об этом проинформировало РИА Новости, сославшееся на представителя региональной администрации Александра Фомина.

«Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, сообщил РИА Новости представитель администрации региона Александр Фомин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что одну из улиц Херсона назовут в честь вице-губернатора Кирилла Стремоусова, который погиб в результате дорожной аварии.