Именем разбившегося в ДТП вице-губернатора Стремоусова назовут одну из улиц Херсона

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11 ноября 2022, 15:14

Кирилл Стремоусов, t.me/Stremousov_Kirill / globallookpress.com

Одну из улиц города Херсона назовут в честь заместителя врио главы Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб некоторое время назад в результате дорожной аварии. Об этом, как передает ТАСС, заявил Сергей Мороз, представитель региональной администрации.

«Именем погибшего 9 ноября вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова будет названа одна из улиц Херсона, сообщил представитель администрации области Сергей Мороз», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что отпевание Стремоусова состоялось в кафедральном соборе Симферополя.