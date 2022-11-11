Отпевание разбившегося в ДТП херсонского вице-губернатора Стремоусова пройдет в кафедральном соборе Симферополя

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11 ноября 2022, 09:48

Кирилл Стремоусов, t.me/Stremousov_Kirill / globallookpress.com

Отпевание заместителя врио главы Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, состоится в кафедральном соборе города Симферополя. Об этом информирует РИА Новости.

«Отпевание Кирилла Стремоусова, погибшего в ДТП, пройдет в пятницу в кафедральном соборе Симферополя, похоронят его на центральном кладбище», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что разбившегося в аварии вице-губернатора посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий документ был подписан российским лидером Владимиром Путиным.

Погиб Кирилл Стремоусов: биография, политическая деятельность, дети.