Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества

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9 ноября 2022, 22:38 Источник: ТАСС

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, который погиб в среду в дорожно-транспортном происшествии, посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича - заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», - сказано в документе.

Накануне президент РФ свои указом присвоил звание Героя Российской Федерации протоиерею, клирику Московской епархии Михаилу Васильеву, который погиб в зоне проведения специальной военной операции.