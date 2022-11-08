Путин присвоил звание Героя России священнику Михаилу Васильеву, погибшему в зоне проведения спецоперации

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8 ноября 2022, 21:45 Источник: ТАСС

Протоиерей Михаил Васильев. Фото: Telegram/ t.me/pdmnews.

Священнику Русской православной церкви протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему 6 ноября в зоне проведения специальной военной операции, посмертно присвоено звание Героя России. Указ об этом подписал во вторник президент РФ Владимир Путин.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу - протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», - говорится в тексте документа.

Как сообщала в день смерти священника Московская патриархия, Васильев погиб при исполнении пастырских обязанностей. Рядом с ним разорвался снаряд.

Незадолго до гибели клирик в интервью телеканалу «Спас» выступил с заявлением, которое вызвало большой резонанс. Отвечая на вопрос журналистки, как относиться к женщинам, которые стремятся уберечь своих сыновей от мобилизации, Васильев порекомендовал россиянкам рожать больше детей — мол, тогда «не так больно и страшно будет с ними расставаться», отправляя в армию.