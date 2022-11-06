В зоне СВО погиб священник РПЦ, который советовал женщинам рожать больше детей, чтобы не так больно было отправлять их в армию

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6 ноября 2022, 18:50 Источник: Московский Патриархат

Протоиерей Михаил Васильев. Фото: Telegram/ t.me/pdmnews/54034

На территории Украины в воскресенье погиб настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в п. Власиха Московской области протоиерей Михаил Васильев. Об этом сообщил официальный сайт Московского патриархата.

Как говорится в сообщении, клирик погиб в зоне спецоперации «при исполнении пастырских обязанностей».

После начала частичной мобилизации в России Васильев в интервью телеканалу «Спас» высказал свое мнение о женщинах, которые стремятся уберечь своих сыновей от отправки в зону спецоперации. Он посоветовал им больше рожать детей — и тогда «не так больно и страшно будет с ними расставаться».

Как пишут СМИ, священник погиб после того, как рядом с ним разорвался снаряд со шрапнелью.

Ранее Минобороны РФ сообщило о завершении в России частичной мобилизации.