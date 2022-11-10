Президент США Байден призовет лидеров стран на саммите G20 высказаться против СВО

Президент США Джо Байден на саммите Группы двадцати намерен призвать лидеров других государств выступить против проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Америки по национальной безопасности Джейка Салливана.
Президент планирует обратиться к представителям стран-участников саммита с просьбой повлиять на ход СВО, из-за которой «обострились» многие мировые проблемы.
Так, конфликт на Украине усугубил экономическую ситуацию в глобальных масштабах. По мнению источника, кризис коснулся направлений «энергобезопасности и перехода к чистой энергетике», а также «продовольственной безопасности». Более того, современные проблемы связаны с «ослаблением долгового бремени» государств.
В администрации президента заявили, что лидерам стран важно «решительно высказаться против» спецоперации.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не приедет на саммит на Бали.
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