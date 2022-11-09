Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20 – Россию в Индонезии будет представлять Лавров

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9 ноября 2022, 21:22 Источник: Bloomberg

Индонезия в преддверии саммита G20. Фото: Carola Frentzen/globallook.com

Президент России Владимир Путин не примет участия в саммите «Большой двадцатки», который пройдет 15-16 ноября в Индонезии. Об этом в среду написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как рассказал один из собеседников агентства, Россию на встрече лидеров G20 будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам другого источника, решение Путина не присутствовать лично на саммите позволит избежать потенциальной напряженности, которая могла возникнуть при встрече его с лидерами западных стран.

Ранее в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал, что Кремль в ближайшие дни сообщит, отправится ли Владимир Путин на встречу лидеров «Большой двадцатки».