ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет из РСЗО HIMARS

Представитель экстренных служб Херсонской области в субботу, 5 ноября, заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар из реактивной системы западного огня HIMARS по району автомобильного вокзала в Херсоне.
В 15:25 Вооруженные силы Украины обстреляли Херсон, выпустив шесть ракет HIMARS. Четыре ракеты были сбиты подразделениями противовоздушной обороны, а еще две упали недалеко от автомобильного вокзала в непосредственной близости от места сбора граждан для проведения эвакуации.
В настоящий момент точная информация о разрушениях и пострадавших в результате случившегося уточняется.