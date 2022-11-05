ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет из РСЗО HIMARS

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5 ноября 2022, 16:53 Источник: РИА "Новости"

HIMARS, U.S. Army / globallookpress.com

Представитель экстренных служб Херсонской области в субботу, 5 ноября, заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар из реактивной системы западного огня HIMARS по району автомобильного вокзала в Херсоне.

В 15:25 Вооруженные силы Украины обстреляли Херсон, выпустив шесть ракет HIMARS. Четыре ракеты были сбиты подразделениями противовоздушной обороны, а еще две упали недалеко от автомобильного вокзала в непосредственной близости от места сбора граждан для проведения эвакуации.

В настоящий момент точная информация о разрушениях и пострадавших в результате случившегося уточняется.