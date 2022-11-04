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Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Ленинское в ДНР реактивной HIMARS

, 22:08 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли населенный пункт Ленинское в ДНР из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства.

В 17:30 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по населенному пункту Ленинское (Старобешевский район), украинские войска выпустили 4 ракеты из РСЗО HIMARS.

Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США и блоке НАТО.

В 18:35 украинские войска обстреляли город Горловка (Калининский район), было выпущено шесть снарядов калибра 152-мм.

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