American Thinker: Прогнивший, недееспособный Байден прямо сейчас глядит на нас с экранов и якобы возглавляет нашу нацию

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5 ноября 2022, 07:17 Источник: РИА Новости

Андреа Уидбург, автор публикации в интернет-журнале American Thinker, призвала к отставке Джо Байдена, назвав его прогнившим, недееспособным и коррумпированным политиком.



«Я говорю это лишь потому, что прогнивший, недееспособный, коррумпированный до мозга костей Байден прямо сейчас глядит на нас с экранов и якобы возглавляет нашу нацию», — написала Андреа Уидбург.



По мнению автора публикации, предвыборные выступления действующего президента США усугубляют положение Демократической партии США, надежды демократов одержать верх на выборах в Конгресс тщетны.

«В последние пару дней мы увидели, что мозг Байдена разлагается, в то время как его тело продолжает жить. Говоря в микрофон в режиме реального времени, он лжет, выдумывает факты из «собственной жизни» и несет непонятную чушь», — заявила Андреа Уидбург.

Преклонный возраст 79-летнего президента США Джо Байдена становится неудобной проблемой для него, его команды и партии.

Журналист Питер Бейкер в газете The New York Times ранее отмечал, что Байден заметно постарел в последние годы, «его уровень энергии, хотя и впечатляющий для человека его возраста, уже не тот, что был раньше, и некоторые помощники тихо присматривают за ним», он «шаркает» при ходьбе и помощники беспокоятся, чтобы он не споткнулся, он запинается и делает оговорки в ходе публичных выступлений, поэтому помощники «затаив дыхание» наблюдают, справится ли он с речью.

79-летний Джо Байден - самый возрастной президент США. Он постоянно попадает в неловкие ситуации, забывая речь и путая слова.

8 июля президент США Джо Байден не смог найти выход из помещения после выступления в штаб-квартире ЦРУ. Глава Белого дома, закончив свою речь и не смог понять где находится выход из помещения направился в зрительный зал, несколько секунд простоял там в недоумении. Затем президент пошел в противоположном направлении, но тоже не в ту сторону, где находился выход.

Выйти из неудобной ситуации президенту США помогли его сопровождающие, удачно перенаправив Байдена пожимать руки присутствующим в зрительном зале.

Также 8 июля глава Белого дома оконфузился во время пресс-конференции, выступая в защиту репродуктивного здоровья и прав женщин. Байден, читая речь с телесуфлера, без остановки далее прочитал вслух приведенные к тексту инструкции. «Конец цитаты. Повторите строку», — произнес Джо Байден в прямом эфире.

В той же речи американский лидер вместо слов «прервать беременность» сказал «прервать президентство», возмущаясь случаем с жертвой изнасилования в штате Огайо.

20 мая в ходе своего визита на завод компании Samsung в Пхёнтхэке он обращался к президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю по имени бывшего президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

5 мая Байден оговорился на приеме в честь празднования Дня американо-мексиканской дружбы, назвав первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес президентом.

5 мая президент США также оговорился и назвал американцев нацией иммигрантов.



